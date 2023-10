Milan, troppi gol subiti nelle riprese. Leao ha perso la strada della rete

L'eco di Napoli-Milan , come scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, va oltre la rimonta incassata da Pioli nel secondo tempo: l'immagine che resta è quella di Giroud e Leao stizziti al momento del cambio. Probabilmente, scrive il quotidiano, qualche parola per ricucire lo strappo c'è stata già durante il tragitto di ritorno da Napoli, nella notte.

Milan, Leao si è perso

Leao, si legge, ha smarrito la strada del gol. Il portoghese non segna dal 23 settembre, contro il Verona: tre gol in campionato e basta, per un totale di tredici partite disputate in stagione compresa la Champions League. Solo nel suo primo anno al Milan aveva prodotto così poco in questo numero di partite. Anche Giroud non è stato felice del cambia, ma a differenza di Leao, ha provato a metterci subito una pietra sopra. «Ho grande rispetto per il mister», diceva Giroud dopo la partita.