Milan, Leao e Giroud a caccia del gol perduto: ma il Napoli porta bene

Questa sera andrà in scena uno degli scontri più accattivanti della 10^ giornata di Serie A tra il Napoli di Rudi Garcia e il Milan di Stefano Pioli . Per i rossoneri potrebbe anche essere l'occasione di tornare a macinare punti dopo le due battute d'arresto contro la Juventus in campionato e il PSG in Champions League .

'Tuttosport', in edicola questa mattina, ha sottolineato come possa essere la serata giusta per sbloccarsi per due delle stelle del Diavolo, Olivier Giroud e Rafael Leao. Il primo non segna dal rigore allo stadio 'Olimpico' contro la Roma, precisamente dal 1° settembre. Il portoghese, invece, è a secco dal 23 settembre contro il Verona, un digiuno sin troppo lungo per un giocatore del suo calibro.