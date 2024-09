Milan, Garlando: “Leao capitano? I puristi storceranno il naso pensando a Maldini”

Il giornalista Luigi Garlando, sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato anche del Milan e in particolare di Rafael Leao

Il giornalista Luigi Garlando , sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport' di questa mattina, ha parlato anche del Milan in particolare dell'ultima partita contro il Lecce. Leao è stato il capitano della squadra. Garlando descrive la mossa di Fonseca come quella di una maestra che deve ingabbiare il bambino più agitato della classe. Ecco il suo parere.

Milan, Garlando paragona Leao a un bambino: ecco perché. E cita Maldini e Baresi

"Fonseca ha consegnato la fascia di capitano del Milan a Leao. Un po' come fa la maestra che, se deve assentarsi, affida il compito di capoclasse al più agitato, per ingabbiarlo con un compito di responsabilità. In genere funziona. Con Leao ha funzionato, ha giocato una buona partita, ha fatto corse all'indietro che di solito scansa, ha difeso Bartesaghi espulso, ha pensato alla squadra. Forse i puristi rossoneri avranno storto il naso, pensando che quella era la fascia di Baresi e Maldini. Ma tutto cambia".