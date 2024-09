Milan, Compagnoni: “Scudetto? Sono intrigato dal Milan. Su Leao…”

Compagnoni sullo Scudetto

"Lì ho le idee chiare e tutto ruota intorno a Lukaku. Se Lukaku torna quello che Conte ha avuto all’Inter il Napoli è la favorita per lo Scudetto. Se Lukaku è quello che è stato negli ultimi anni allora si può piazzare, hanno investito 150 milioni quindi tra le prime quattro devono entrare. Se non torna quel Lukaku l’Inter resta favorita, che però creda sia più proiettata sulla Champions quest’anno. Hanno aggiunto pedine importanti come Taremi e Zielinski, per me resta la favorita. Sono intrigato dal Milan, aspetto una crescita da Fofana e se Loftus-Cheek riuscirà a dimostrare quelle che sono le sue potenzialità il Milan può lottare per lo Scudetto."