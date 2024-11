Milan, Bocci: “Fonseca, Leao non è tutti i mali. C’è una sensazione”

Milan, Bocci: "Tutte le colpe su Leao? Non è così, serve uno scatto in avanti"

"Il Diavolo oggi fatica a trovare se stesso. Fonseca sembra intenzionato a tenere fuori lo svogliato Leao per la terza volta consecutiva, dando l'impressione che tutti i mali siano causati dal lunatico portoghese. E invece non è così. Rafa non ha capito, e chissà se gli interessa farlo, che per diventare un campione non sono sufficienti le enormi qualità tecniche che possiede, ma tutto il Milan deve fare un deciso scatto in avanti. La sensazione è che, oltre all'identità di squadra, manchi la chimica tra allenatore e giocatori".