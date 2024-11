Milan, al momento la Champions League è molto lontana. I rossoneri sono all'ottavo posto in Serie A. Fonseca è l'uomo giusto per la rimonta?

Dopo 10 giornate, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', poco più di un quarto di campionato, Juventus e Milan sono fuori dalla zona Champions League . Tutto è ovviamente recuperabile, ma le due squadre devono cambiare nettamente il passo. Rispetto a un anno fa allo stesso punto del campionato, la Juve ha cinque punti in meno. Il Milan sette, sempre con l’asterisco della gara in sospeso.

Milan, Champions League lontana: Fonseca è l'uomo giusto per la qualificazione?

Il Milan di oggi, si legge, deve recuperare la partita con il Bologna e ha una media punti di 1,55/6. Spalmata su 38 partite, equivale a 59 punti: una quota che forse garantirebbe un posto in Conference League. Fonseca, scrive la rosea, è concentrato con il braccio di ferro con Leao, mentre la squadra soffre di una fase difensiva instabile e in attacco raccoglie poco, rispetto a quanto costruisce. Il Milan società deve decidere che cosa sarà di Fonseca. La rosa si pone il dubbio: il portoghese è all'allenatore giusto per arrivare in Champions League? Se la risposta fosse no, si dovrebbe cambiare. Cambiare oggi, perché dopodomani potrebbe essere tardi. Se la risposta fosse si, avanti con Fonseca con piena fiducia. LEGGI ANCHE: Milan, finora è la sconfitta del mercato. L'entusiasmo si può accendere se...