Leao che succede? Il pilastro del Milan in cerca del riscatto

Rispetto alle stagioni precedenti, Leao ha subito un forte calo. Nella scorsa annata, aveva segnato tre gol nelle prime 9 partite; ora, sembra privo dell' energia che lo caratterizzava negli anni passati. Il suo stato d'animo, evidente nel suo approccio, si riflette in prestazioni che non corrispondono al suo potenziale (enorme).

Il passaggio da Stefano Pioli a Paulo Fonseca ha portato a un cambiamento nel ruolo di Leao . Mentre con Pioli godeva di maggiore libertà offensiva, con Fonseca è chiamato ad offrire più contributo in fase difensiva. Questo nuovo compito non sembra adattarsi al suo stile di gioco, e il rapporto con l'allenatore sembra essersi ulteriormente deteriorato.

Il Milan ha bisogno di Leao per avere successo. La sua scarsa incisività rappresenta un problema per la squadra. Con la prossima partita contro il Monza, Leao dovrebbe ritornare titolare, salvo imprevisti. Una vera e propria occasione per riprendere in mano la sua stagione e quella della squadra, facendo recuperare punti al Milan per avanzare di qualche posizione in classifica.