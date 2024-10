'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao, attaccante del Milan, il quale - come noto - non vive un momento particolarmente florido nella sua esperienza in maglia rossonera. Panchina contro l'Udinese (per tutti i 90') in campionato, poi sostituito in Champions League contro il Bruges e, infine, fuori anche dall'undici iniziale contro il Napoli, in campo soltanto per l'ultima mezzora.