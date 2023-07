Milan, Leao cambia numero e posta la maglia con la 10

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del Milan e di Rafa Leao. Dal suo profilo Instagram, si legge, non mancano aggiornamenti sui rossoneri: in una storia Rafa si è già vestito della nuova maglia. Con due novità. La prima: il 10 sulle spalle al posto del 17, cambio di cifre già annunciato. L’altra è nel nome: non più solo Leao, ma anche il diminutivo Rafa. Al di là del nuovo look, Leao sa che avrà un ruolo sempre più centrale. Così, sorride: in tutti i post social degli ultimi giorni è felice e spensierato, si gode il mare con la famiglia e i giochi d’acqua con gli amici. Non lo turbano le trattative di mercato per la costruzione della sua nuova squadra né le vicissitudini che coinvolgono i vecchi club. Ieri lo Sporting Lisbona ha pubblicato un documento ufficiale in cui annuncia il pagamento da parte del Lilla dei 19 milioni di euro dovuti dopo la rescissione unilaterale del contratto di Rafa (passato da Lisbona a Lilla nell’estate 2018). I portoghesi ne reclamano altri 25, ma Leao e Milan oramai sono solo spettatori. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il sogno di Moncada per la punta