Milan, le certezze di Pioli in vista della stagione 2020/2021

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in edicola, mette in evidenza il pensiero di Stefano Pioli esternato alla fine della stagione terminata poco meno di un mese fa. L’allenatore rossonero ha affermato di voler ripartire dalle ottime prestazioni messe in mostra nel periodo post-lockdown nel quale, con idee e qualità, il Milan è riuscito a sbarazzarsi anche di squadre più quotate e davanti in classifica. Sono tre le certezze di un Pioli che guarda la stagione 2020/2021 con fiducia.

Innanzitutto il modulo: il 4-2-3-1 ha dato un equilibrio importante sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Nel reparto arretrato, però, si è vista qualche incertezza, da cui sono scaturiti alcuni gol subiti, certamente evitabili. E’ ovvio che non sia tutto perfetto, c’è da limare qualche dettaglio, ma i sincronismi trovati nell’ultimo periodo sono stati importanti. Da notare soprattutto quelli sulle corsie laterali e il ruolo ‘oscillante’ di Hakan Calhanoglu, sempre sospeso tra attacco e centrocampo.

Secondo punto: dopo tantissimi anni, il Milan ha trovato il giusto ritmo in campo, soprattutto grazie alla mentalità profusa da Stefano Pioli. Il tecnico del Milan vuole un gioco veloce e moderno, che ha permesso alla squadra di aggredire con molta più cattiveria le partite. Un cambiamento possibile grazie anche all’età anagrafica sostanzialmente giovane della rosa a disposizione.

Terzo punto, forse quello più importante: i giocatori. Pioli deve ripartire da coloro i quali si sono dimostrati qualitativamente superiori. Non può mancare Gianluigi Donnarumma tra i pali, mentre in difesa si ripartirà certamente dal capitano Alessio Romagnoli, dalla sorpresa Simon Kjaer e dal motorino Theo Hernandez. A centrocampo intoccabili Franck Kessie e Ismael Bennacer, in attacco Hakan Calhanoglu e Ante Rebic si propongono come due dei tre trequartisti titolari. Il tutto in attesa di Zlatan Ibrahimovic e del mercato, variabile che potrebbe cambiare le carte in tavola in ogni momento.

