Milan-Lazio, Diavolo grande contro le big italiane | Coppa Italia News

Domani Milan-Lazio, quarti di Coppa Italia. I rossoneri, in campionato, sono imbattuti con le prime della classe e vogliono stupire ancora

Daniele Triolo

Domani sera c'è Milan-Lazio. Quale migliore occasione, per il Diavolo, per continuare a dimostrare di essere una squadra da grandi partite e da grandi notti? In palio, domani alle ore 21:00 a 'San Siro', c'è la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e, contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Milan ha la possibilità di proseguire il trend positivo che il Diavolo vanta in Serie A contro le big del nostro calcio.

I rossoneri, infatti, hanno preso 4 punti su 6 all'Inter capolista (1-1 e 2-1, l'ultimo, firmato da una doppietta di Olivier Giroud), 6 su 6 alla Roma (2-1 e 3-1) e pareggiato due volte contro la Juventus (1-1 e 0-0). Il Diavolo, inoltre, ha battuto anche Lazio (2-0) ed Atalanta fuori casa (3-2), nell'attesa di disputare le gare del girone di ritorno. Unico segno 'meno' nel cammino del Milan contro le grandi, il k.o. interno (0-1) contro il Napoli.

Il Milan, quindi, ha ottenuto ben 18 punti su 27 negli scontri diretti: di questi, ben 10 sono arrivati fuori casa. Per poter ambire allo Scudetto, dice la logica, i rossoneri ora dovranno compiere quell'ulteriore step mentale verso la grandezza. Ovvero, non perdere più punti in partite alla portata, come contro Sassuolo (1-3), Fiorentina (3-4) e Spezia (1-2).

Per diventare davvero grandi, bisogna che il Milan inizi a vincere qualcosa. E, con la lotta Scudetto aperta, al momento, a Inter, Napoli e Milan, mettere in bacheca la Coppa Italia (trofeo che ai rossoneri manca dal 2003) potrebbe dare lo slancio ai ragazzi di Stefano Pioli verso i più alti traguardi. Vincere, si sa, aiuta a vincere. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>

