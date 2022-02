Milan-Lazio, la fantasia di Brahim Díaz al potere | Coppa Italia News

Brahim Díaz tornerà titolare in Coppa Italia domani sera per Milan-Lazio. Nel derby sembra aver ritrovato lo spunto di inizio stagione

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Brahim Díaz partirà titolare in Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Brahim Díaz si è guadagnato questa opportunità entrando, molto bene, nel derby di sabato scorso contro l'Inter. Il suo ingresso in campo ha dato, infatti, la scossa alla squadra rossonera in un momento di necessità e contribuito alla rimonta da sogno firmata da Olivier Giroud.

Nel 2022, finora, Brahim Díaz aveva giocato appena 32'. Incredibile, se si pensa che, in estate, il Milan aveva puntato tutto su di lui, dandogli la maglia numero 10 e, di fatto, rinunciando a sostituire Hakan Çalhanoğlu per non offuscare la stella dell'andaluso. Che era partito benissimo con gol ed assist, sentendosi centrale nel progetto milanista. Ha fatto tremare il Liverpool ad 'Anfield Road', in Champions League. Ha segnato un gol decisivo contro lo Spezia a soli 4' dal suo ingresso in campo.

Quello, però, alla sesta giornata di campionato, esattamente un girone fa, resta l'ultimo gol di Brahim in stagione. Si è fermato a causa del CoVid. Ha faticato a rientrare in forma, per un lungo periodo è sembrato essere l'ombra di sé stesso. Poi, però, da quando mister Stefano Pioli ha dichiarato di averlo visto con la 'gamba frizzantina' come un tempo, ha iniziato a coinvolgerlo nuovamente nelle rotazioni.

Nel derby il tecnico aveva preferito inizialmente schierare Franck Kessié da trequartista. L'ingresso di Díaz, però, ha sparigliato le carte in tavola e, a tutti gli effetti, si è rivelato decisivo affinché il Diavolo uscisse con tre punti da 'San Siro', stavolta colorato di nerazzurro. Milan-Lazio di domani sera, per Brahim Díaz, è l'occasione per rimettere la sua fantasia al potere: riprendersi il Diavolo è la sua missione prioritaria. Per convincere tutti della bontà di quanto deciso la scorsa estate. Milan, folle idea per il centrocampo: Elliott dirà sì? Le ultime di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI