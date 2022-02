Milan-Lazio 4-0, Pioli: “Derby con gli stimoli giusti” | Coppa Italia News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato il 4-0 di Milan-Lazio, partita che ha qualificato il Diavolo in semifinale di Coppa Italia

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia, terminata con un netto 4-0 in favore dei suoi ragazzi. Partendo dalla prestazione di Olivier Giroud, autore di un'altra doppietta dopo quella messa a segno sabato pomeriggio nel derby di campionato contro l'Inter.

«Aveva cominciato alla grande la sua annata – ha ricordato Pioli su Giroud al termine di Milan-Lazio -. Poi però ha avuto parecchi problemi fisici, mal di schiena, caviglia e altre situazioni. Così, inevitabilmente ha perso la condizione. Ma ora sta decisamente meglio, sia fisicamente e mentalmente. Chiaro poi che sia un centravanti forte».

Pioli ha commentato, poi, la prestazione del collettivo rossonero in Milan-Lazio. Questo è il vero punto di forza del Diavolo. «Abbiamo sfruttato la vittoria nel derby per acquisire ancora più energia, fiducia e convinzione. C’è un ambiente positivo, lo spirito di questo gruppo fa sempre la differenza. E si è visto: per tutti i 90’ siamo rimasti attenti e concentrati, meritandoci il successo. Magari qualcuno sarà arrabbiato perché gioca meno, ma ho le spalle larghe e conta il bene della squadra».

Adesso, per il Diavolo di Pioli, nuovo derby alle porte. Stavolta in Coppa Italia, su gare di andata e ritorno. «Sono sempre partite molto particolari da preparare, ma comunque molto stimolanti da affrontare. Vogliamo la finale, come loro del resto: daremo il massimo contro un avversario molto forte. E di sicuro ce la giocheremo».

Milan-Lazio è già archiviata, però, per mister Pioli perché già domenica i rossoneri torneranno in campo contro la Sampdoria. L'anno passato, a 'San Siro', finì 1-1 e, pertanto, il tecnico di Parma non vuole vedere cali di concentrazione nei suoi ragazzi. «Servirà attenzione, perché ci saranno molte difficoltà. Stiamo interpretando bene la settimana, ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Vogliamo migliorare i punti dell’anno scorso. Ne abbiamo 52, esattamente come un anno fa. Ciò che faranno le altre squadre non dipende da noi. Noi possiamo determinare solo i nostri risultati».

Il pensiero finale, dunque, Pioli lo ha dedicato a Zlatan Ibrahimović: «Soffre a stare fuori - ha ammesso il tecnico rossonero - Sa che siamo nel momento importante della stagione e vorrebbe aiutare i compagni. Per il momento, lo sta facendo con il suo atteggiamento e il suo carisma. Ci auguriamo che torni il prima possibile, abbiamo bisogno delle sue qualità e dei suoi gol». Milan, non solo Botman in difesa: ecco il possibile altro acquisto sul mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI