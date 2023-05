Milan vince, ma Leao si ferma. Calciomercato, due scenari interessanti

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 7 maggio 2023. Ieri, infatti, i rossoneri hanno fatto il loro dovere in campionato e ora possono guardare con più ottimismo all'impegno infrasettimanale in Champions League. Immancabili, inoltre, anche in un giorno festivo, i 'rumors' di calciomercato sul Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.