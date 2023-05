Quotidiani sportivi, le prime pagine: ok Milan e Inter; ora il derby

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 7 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 7 maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le vittorie di Inter e Milan nella 34^ giornata della Serie A 2022-2023. I nerazzurri di Simone Inzaghi si impongono 0-2 all'Olimpico contro la Roma: a segno Federico Dimarco e Romelu Lukaku. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, vincono con lo stesso risultato, 2-0, ma a 'San Siro' contro la Lazio: in rete Ismaël Bennacer e Theo Hernández. Infortunato Rafael Leão, ma c'è ottimismo per il suo recupero. Mercoledì sera le due milanesi si affronteranno nel derby per l'andata delle semifinali di Champions League. Spazio, poi, al Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, che oggi festeggerà sul prato del 'Maradona' ospitando alle ore 18:00 la Fiorentina. Altro scontro diretto in chiave Champions, però, è Atalanta-Juventus, il 'lunch match' domenicale: bianconeri pronti a balzare al secondo posto in classifica in caso di successo.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 7 maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle vittorie di Milan e Inter contro Lazio e Roma nella sfida incrociata tra Milano e la Capitale. La squadra di Stefano Pioli, a 'San Siro', liquida quella di Maurizio Sarri per 2-0 (in rete Ismaël Bennacer e Theo Hernández) mentre quella di Simone Inzaghi passa 0-2 allo stadio 'Olimpico' contro i giallorossi di José Mourinho (in gol Federico Dimarco e Romelu Lukaku). Le compagini meneghine rilanciano così, dunque, le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League. E proprio in Champions si affronteranno mercoledì sera, nel derby valevole per l'andata delle semifinali del torneo continentale. Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, lo stadio 'Diego Armando Maradona' sarà pieno per Napoli-Fiorentina, prima uscita dei nuovi Campioni d'Italia. Il tutto mentre parte l'assalto partenopeo a Gabri Veiga (Celta Vigo).

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, domenica 7 maggio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Monchi, direttore sportivo del Siviglia, che parla della Juventus, avversaria della squadra andalusa nelle semifinali di Europa League. Argomento della chiacchierata, i bianconeri e Federico Chiesa, ma anche il sogno di Monchi di incontrare la Roma, squadra per cui ha lavorato per varie stagioni. La Juve, intanto, sta per chiudere l'arrivo di Cristiano Giuntoli dal Napoli come nuovo direttore sportivo. Spazio, poi, al Torino di Ivan Jurić, che oggi alle ore 15:00 riceverà il Monza: il tecnico spera che, con Ivan Ilić nel motore a pieno regime, i granata possano fare un bel finale di stagione. Vincono Milan (2-0 sulla Lazio, che gol di Theo Hernández!) e Inter (0-2 a Roma, reti di Federico Dimarco e Romelu Lukaku) in zona Champions, mentre, in Serie B, promosso il Genoa con il 2-1 interno contro l'Ascoli. Il Grifone torna nella massima serie dopo un anno di purgatorio nella cadetteria.