Milan, la vita di Ibrahimovic diventa un film | Serie A News

Milan, tutto Ibrahimovic in un film: al cinema nel 2021

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La vita di Zlatan Ibrahimovic è pronta a trasformarsi in un film. Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. L’autobiografia del fuoriclasse svedese, “Io, Ibra“, che qualche anno fa è stata un best seller, ora diventerà un film che sarà distribuito nelle sale italiane nell’autunno del 2021.

Nel libro di Ibrahimovic c’è tutto quello che ha vissuto l’attaccante del Milan. Dallo Zlatan selvatico del ghetto a quello dei primi passi da professionista nel Malmö, fino ad arrivare quasi all’Ibra dei giorni nostri. Ed in effetti, a ben pensarci, la vita di Ibrahimovic, figlio di immigrati balcanici in Svezia, è proprio da film.

Questo lungometraggio si avvarrà di diversi attori che dovranno interpretare Ibrahimovic in diverse età della sua esistenza e si baserà, come detto, sulla sua autobiografia, scritta con un titolato scrittore svedese, David Lagercrantz. Quest’ultimo ha curato, con Jacob Beckman, la sceneggiatura del film, che sarà distribuito in Italia da ‘Lucky Red‘.

Il film su Ibrahimovic, fuoriclasse del Milan, sarà diretto da Jens Sjögren. Ci sono due attori chiamati ad interpretare il ruolo di Ibrahimovic. Uno per l’Ibra dagli 11 ai 13 anni, l’altro per lo Zlatan dai 17 ai 23 anni di età. L’attaccante rossonero è stato coinvolto nel progetto e nella sceneggiatura dell’opera.

Le riprese, iniziate in Svezia un mese fa, si concluderanno poi ad Amsterdam, in Olanda, laddove il talento di un giovane Ibrahimovic sbocciò definitivamente. "Ibrahimovic è molto più che un calciatore, è un leader puro. Un'icona leggendaria", ha detto Andrea Occhipinti, produttore di 'Lucky Red'. Ora non resta che aspettare di vedere il film nelle sale cinematografiche del nostro Paese.