Milan, sognare è lecito: le 7 rimonte scudetto più incredibili della storia della Serie A

Milan, la storia insegna: le rimonte scudetto più clamorose in Serie A
Con la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan ha ufficialmente dato il via alla rincorsa scudetto: ecco le sette rimonte più clamorose della storia del calcio italiano
L'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola propone un approfondimento sulle grandi rimonte del passato, in vista delle ultime dieci giornate di campionato in cui Milan e Inter si contenderanno lo scudetto. I rossoneri, con la vittoria nel derby hanno riaperto il campionato. L'obiettivo, come dichiarato da Allegri, rimane il quarto posto, ma ora è lecito sperare qualcosa di più. Il Diavolo ha un sogno: soffiare il tricolore alla squadra di Chivu.

Milan, le grandi rimonte scudetto del passato

Nel 1967, l'Inter subì la prima grande rimonta scudetto per mano della Juve, mentre al Milan, la prima delusione cocente, è toccata nel 1973. A beneficiarne, ancora una volta, i bianconeri. Il Diavolo, a cinque giornate dalla fine, era in vetta con 5 punti di vantaggio, ma la frenata nelle ultime partite e la sconfitta nella 'Fatal Verona' consegnarono il tricolore alla 'Vecchia Signora'.

Dopo aver rimontato il campionato per due volte, nel 1975/76 è proprio la Juve a farsi beffare dal Torino. I granata recuperano 5 punti in 9 giornate, poi pareggiano a Cesena riaprendo uno spiraglio per i bianconeri, che però cadono a Perugia e consegnano il titolo all'altra squadra della Mole.

Cavallo di rincorsa

Nel 1988, il Napoli di Maradona dilapida un vantaggio di 4 punti in 5 partite. A beneficiarne fu proprio il Milan di Arrigo Sacchi, che vince il campionato in rimonta anche l'anno successivo, recuperando 7 punti in 7 gare alla Lazio. I biancocelesti compiranno il proprio ribaltone nel 2000, quando la Juve spreca un margine di 9 punti, naufragando di nuovo a Perugia.

Due anni più tardi, la Juventus vincerà il famigerato scudetto del 5 maggio 2002: l'Inter di Cuper si fa recuperare 5 punti in 6 partite. Il Milan può (e deve) crederci, la storia dice che il cavallo di rincorsa rossonero ha spesso saputo mettere il muso davanti a tutti al fotofinish. Allegri lo sa bene e, nonostante le sue dichiarazioni continuino a suggerire il contrario, ci proverà anche questa volta.

