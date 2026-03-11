Milan, la storia insegna: le rimonte scudetto più clamorose in Serie A

Dopo aver rimontato il campionato per due volte, nel 1975/76 è proprio la Juve a farsi beffare dal Torino. I granata recuperano 5 punti in 9 giornate, poi pareggiano a Cesena riaprendo uno spiraglio per i bianconeri, che però cadono a Perugia e consegnano il titolo all'altra squadra della Mole.
Cavallo di rincorsa—
Nel 1988, il Napoli di Maradona dilapida un vantaggio di 4 punti in 5 partite. A beneficiarne fu proprio il Milan di Arrigo Sacchi, che vince il campionato in rimonta anche l'anno successivo, recuperando 7 punti in 7 gare alla Lazio. I biancocelesti compiranno il proprio ribaltone nel 2000, quando la Juve spreca un margine di 9 punti, naufragando di nuovo a Perugia.
Due anni più tardi, la Juventus vincerà il famigerato scudetto del 5 maggio 2002: l'Inter di Cuper si fa recuperare 5 punti in 6 partite. Il Milan può (e deve) crederci, la storia dice che il cavallo di rincorsa rossonero ha spesso saputo mettere il muso davanti a tutti al fotofinish. Allegri lo sa bene e, nonostante le sue dichiarazioni continuino a suggerire il contrario, ci proverà anche questa volta.
