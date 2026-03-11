Milan, la storia insegna: le rimonte scudetto più clamorose in Serie A

L'edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola propone un approfondimento sulle grandi rimonte del passato, in vista delle ultime dieci giornate di campionato in cui Milan e Inter si contenderanno lo scudetto. I rossoneri, con la vittoria nel derby hanno riaperto il campionato. L'obiettivo, come dichiarato da Allegri, rimane il quarto posto, ma ora è lecito sperare qualcosa di più. Il Diavolo ha un sogno: soffiare il tricolore alla squadra di Chivu.