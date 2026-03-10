Milan, la porta è blindata: il segreto della miglior difesa passa da Maignan

Il calcio di Allegri, si sa, è sempre stato voltato a una fase difensiva attenta e compatta, ma il tecnico rossonero sta ricevendo ottime risposte dai propri interpreti: questo non era scontato. Tomori sta vivendo la sua miglior stagione dai tempi dello scudetto. Pavlovic e Gabbia si sono assestati su un livello medio alto, mentre De Winter è cresciuto notevolmente ed è ormai una garanzia.