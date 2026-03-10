Milan, la porta è blindata: il segreto della miglior difesa passa da Maignan

Pianeta Milan
Maignan chiude la saracinesca: così il Milan si è trasformato nella miglior difesa del campionato

Dopo 28 giornate di campionato, il Milan di Allegri è la squadra meno battuta della Serie A con appena 20 reti incassate: l'approfondimento sull'importanza di Maignan per blindare la porta rossonera
L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'analisi sulla fase difensiva del Milan e sull'importanza di Mike Maignan. Stando alla classifica di Serie A, il Diavolo potrebbe inciampare in un tranello abbastanza strano per il nostro campionato: il titolo rischia di non essere vinto dalla miglior difesa. Negli ultimi vent'anni è successo solo una volta: nel 2019-20 la Juventus di Sarri ha conquistato il tricolore con 43 reti subite, contro i 36 dell'Inter di Conte (che ha chiuso al secondo posto).

Milan, il valore di Maignan

Il Milan è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (20 in 28 partite). Per ottenere questo primato, è stato fondamentale il contributo di Mike Maignan, che ha collezionato 11 clean sheet. Il portiere francese ha salvato i propri compagni in diversi match compiendo alcuni autentici miracoli. In generale, i rossoneri hanno incassato più di una rete soltanto in cinque occasioni: contro Cremonese, Pisa, Parma, Torino e Sassuolo. Tutte squadre della parte bassa del tabellone.

Il calcio di Allegri, si sa, è sempre stato voltato a una fase difensiva attenta e compatta, ma il tecnico rossonero sta ricevendo ottime risposte dai propri interpreti: questo non era scontato. Tomori sta vivendo la sua miglior stagione dai tempi dello scudetto. Pavlovic e Gabbia si sono assestati su un livello medio alto, mentre De Winter è cresciuto notevolmente ed è ormai una garanzia.

Il confronto con il passato

Eppure, rispetto agli ultimi due anni, l'unica aggiunta è rappresentata da De Winter. Per fare un confronto, nelle ultime due stagioni, alla 28ª giornata, il Milan aveva subito 32 gol. Allegri ha mantenuto la sua promessa di rendere la squadra più solida. Logico, dunque, dare merito al tecnico rossonero e al suo staff per il lavoro svolto.

