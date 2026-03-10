Milan, la porta è blindata: il segreto della miglior difesa passa da Maignan

Il calcio di Allegri, si sa, è sempre stato voltato a una fase difensiva attenta e compatta, ma il tecnico rossonero sta ricevendo ottime risposte dai propri interpreti: questo non era scontato. Tomori sta vivendo la sua miglior stagione dai tempi dello scudetto. Pavlovic e Gabbia si sono assestati su un livello medio alto, mentre De Winter è cresciuto notevolmente ed è ormai una garanzia.
Il confronto con il passato—
Eppure, rispetto agli ultimi due anni, l'unica aggiunta è rappresentata da De Winter. Per fare un confronto, nelle ultime due stagioni, alla 28ª giornata, il Milan aveva subito 32 gol. Allegri ha mantenuto la sua promessa di rendere la squadra più solida. Logico, dunque, dare merito al tecnico rossonero e al suo staff per il lavoro svolto.
