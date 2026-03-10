Milan, l'impatto di Modric e Rabiot: 'Le partite si vincono con i campioni'

Luka Modric e Adrien Rabiot, arrivati al Milan la scorsa estate, sono stati fondamentali per la vittoria dei rossoneri nel derby: ecco come hanno trasformato il Diavolo grazie alla loro esperienza

Redazione PM 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 12:10)

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', propone un approfondimento sull'importanza di Luka Modric e Adrien Rabiot nello scacchiere di Max Allegri. La filosofia del tecnico rossonero è molto semplice: le partite si vincono con i campioni. Se il Milan sta facendo la differenza nei big match e negli scontri diretti è perché in rosa ci sono calciatori dalla mentalità vincente, che hanno cambiato la percezione del quotidiano a Milanello.