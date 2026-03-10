Milan, l'impatto di Modric e Rabiot: 'Le partite si vincono con i campioni'

Il Milan sta lavorando per convincere Modric a rimanere almeno per un altro anno, anche perché la sua integrità fisica la dimostra un dato: è il giocatore di movimento più utilizzato da Allegri. La risposta definitiva sul suo futuro arriverà verso fine stagione, ma le sensazioni sulla sua permanenza sono positive. La conquista del posto in Champions potrebbe essere un ulteriore carta da giocarsi per convincere il centrocampista croato a rinnovare il proprio patto col Diavolo.
Il dinamismo di Rabiot—
Rabiot è il "cavallo pazzo" di Allegri. Il suo scudiero dai tempi della Juventus. Il dinamismo dell'ex Marsiglia è stata una delle caratteristiche chiave per mettere in difficoltà la mediana nerazzurra: la sua dedizione nei ripiegamenti e la sua corsa hanno contribuito ad impensierire Barella e compagni. Il francese, come sempre, è stato la spalla ideale per Modric. Questi due campioni, insieme, hanno cambiato il volto del centrocampo del Milan.
Allegri ha fortemente voluto entrambi in rossonero la scorsa estate, perché sa che le partite si vincono con uomini forti e d'esperienza. Il Milan ha conquistato il derby anche grazie all'apporto di due veterani come Modric e Rabiot, due leader che si esaltano quando si alza il livello, proprio come domenica scorsa.
