Milan, la rivincita di Bonera: era stato il primo a contrarre il virus | News

Milan, in panchina a Napoli tocca a Bonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Bonera sulla panchina del Milan. Stavolta, non da giocatore, così come è successo tante volte dal 2006 al 2015. Bensì, da capo allenatore. Questo perché, come ormai noto, hanno contratto il coronavirus sia l’allenatore Stefano Pioli sia il suo storico vice, Giacomo Murelli.

Pertanto, in occasione di Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘, sarà Bonera a guidare Alessio Romagnoli e compagni. Un bel debutto, per il classe 1981, contro l’amico ed ex compagno di squadra Gennaro Gattuso, a soli due mesi dal conseguimento del patentino UEFA Pro. Il titolo che, di fatto, legittima a guidare una squadra di Serie A ed una Nazionale.

Per Bonera, che siederà in panchina con un altro collaboratore di Pioli, Davide Lucarelli, questa sarà anche un’occasione per una rivincita personale, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Bonera, infatti, è stato il primo elemento dello staff tecnico del Milan a contrarre il CoVid_19, nello scorso mese di ottobre.

Ha avuto una lunga convivenza con la malattia, ha passato un periodo complicato. Ma è riuscito a sconfiggere il virus ed è tornato a lavorare a Milanello, luogo che ha sempre sentito come casa sua. Bonera, dunque, è pronto a raccogliere il testimone di Pioli, almeno per le gare che saranno necessarie. Sempre, però, mantenendo i contatti diretti e costanti con l'allenatore emiliano per la gestione della partita e delle risorse dei calciatori.