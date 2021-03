Milan, la data del possibile rientro di Bennacer | News

Milan, un calvario in stagione per Bennacer

Ismaël Bennacer, classe 1997, sta vivendo una stagione difficile, la sua seconda con la maglia del Milan. Il centrocampista franco-algerino, infatti, ha giocato appena 11 gare in campionato: finora, ne ha saltate ben 15 per infortuni muscolari di vario tipo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’ex Empoli dovrebbe rivedersi, addirittura, dopo la sosta della fine del mese di marzo per gli impegni delle selezioni Nazionali. Pertanto, il rientro di Bennacer sarebbe previsto per Milan-Sampdoria di sabato 3 aprile, ore 12:30, a ‘San Siro‘.

Tutto questo a meno che, in questi giorni, non migliorino notevolmente le sue condizioni fisiche. A quel punto, si potrebbe valutare anche la possibilità di recuperarlo per Fiorentina-Milan di domenica 21 marzo, ore 18:00, allo stadio 'Franchi' di Firenze. Ma, al momento, le speranze sarebbero davvero poche.