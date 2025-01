Milan, la Champions League è già un tesoro. Ricavi da urlo con gli ottavi

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', arrivare direttamente agli ottavi di Champions League varrebbe tantissimo a livello di calendario e a livello economico. Per quanto riguarda il Milan, se dovesse chiudere al sesto posto nella maxi classifica, avrebbe già questi ricavi : 73 milioni, più altri 2,1 vincendo contro la Dinamo Zagabria (condizione necessaria per evitare i playoff). La nuova formula ha garantito un fatturato di quasi 4 miliardi e mezzo e un montepremi di 2,5 miliardi per le 36 finaliste.

Champions League, il Milan vola con i ricavi. Cifre importantissime: ecco i numeri

Il Milan parte parte da un market pool di meno di 18 milioni con un ranking che vale 4,5 milioni. Dai risultati dovrebbero arrivare 10,5 milioni. Fissa la quota partecipazione, 18,6 milioni. Infine i risultati: il 6° posto vale quasi 600mila euro in meno. Con bonus e ottavi si arriva a 73, possono diventare 75 battendo la Dinamo mercoledì. La coppa porterebbe oltre 130 milioni. Il Milan, con questa classifica a un turno dalla fine, è addirittura al terzo posto per gli incassi delle italiane. Lo precede l’Atalanta, settima, ma con market pool e ranking superiori. Al momento per i nerazzurri di Bergamo il montepremi è di 77 milioni. Inter avanti a tutte con 85 milioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la Pimenta in missione per Giménez: il punto >>>