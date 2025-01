Classifica dei ricavi, Real Madrid sempre in testa: Milan al 13esimo posto

In una classifica dei ricavi era alquanto scontata la presenza, in prima posizione, del Real Madrid. I Blancos hanno superato la quota del miliardo di entrate in una sola stagione e si sono assicurati la vetta della Football Money League di Deloitte. Al secondo e terzo posto, poi, non vi sono sorprese: troviamo infatti il Manchester City (838 milioni) e il PSG (806). A chiudere la Top 5 ci sono Manchester United (771) e il Bayern Monaco (765).