Milan, Kjaer: “Sono arrivato in prestito, ma voglio guadagnarmi il rinnovo”

ULTIME NEWS MILAN – Simon Kjaer è da poche ore un nuovo giocatore del Milan. Il danese è stato intervistato dal canale tematico rossonero e ha dimostrato molto entusiasmo per questa sua nuova esperienza. L’ex Atalanta arriva in prestito con diritto di riscatto intorno ai 2 milioni. Un diritto che Kjaer vuole far esercitare ai rossoneri a suon di prestazioni. Ecco le sue parole riportate da ‘Il Corriere dello Sport’: “L’obiettivo è portare il Milan il più in alto possibile. Qua ci sono tanti giovani e tanti giocatori con tanta qualità. Sono venuta qua, dove c’è un progetto interessante. Sono solo in prestito, ma spero di guadagnarmi il rinnovo e poter fare il massimo per il Milan”. Ecco inoltre cosa ha detto su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

