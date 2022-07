Milan, Kjaer corre verso il rientro. E intanto si valutano diversi difensori

Simon Kjaer è sempre più vicino al rientro: intanto il Milan è al lavoro per occupare l'armadietto lasciato vuoto da Alessio Romagnoli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma sulla difesa del Milan. Simon Kjaer si allena regolarmente a Milanello per migliorare la propria condizione dopo essere rimasto fermo ai box per otto mesi a causa del grave infortunio al ginocchio subito a dicembre. Il Milan vuole capire come sta effettivamente il 33enne danese, anche se continua ad allenarsi con grande intensità e grande professionalità. Una volta tornato al 100% della condizione, l'ex Atalanta si contenderà un posto con Kalulu per poter affiancare Fikayo Tomori.

Milan, tanti nomi per il post Romagnoli

Intanto il Milan è al lavoro per trovare il sostituto di Alessio Romagnoli. Diallo del PSG è uno dei nomi caldi, in quanto il giocatore non rientra nei piani del neo allenatore Galtier e vorrebbe riscattarsi dopo aver giocato poco negli ultimi mesi. Un altro profilo che piace in via Aldo Rossi è quello di Japhet Tanganga, difensore del Tottenham sul quale lo stesso Milan aveva già provato a prenderlo a gennaio. Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, i rossoneri vorrebbero acquistarlo in prestito anche se è da segnalare l'interesse del Newcastle.

Il Milan valuta anche altri giocatori per rinforzare quel reparto. Uno di questi è Pablo Marì dell'Arsenal, il quale ha vestito nella seconda metà dell'ultima stagione la maglia dell'Udinese. Nei giorni scorsi era stato accostato anche Francesco Acerbi, ma come avevano anche riportato noi di pianetamilan.it non è mai nata una vera e propria trattativa. Infine si valutano diversi profili giovani, preferibilmente di piede mancino, che possano contendersi una maglia da titolare con Kjaer e Kalulu. Sicuro al centro della difesa Tomori. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?