Milan, Kessié in flessione? Nel presente ci sono Tonali e Bennacer

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer, centrocampisti del Milan, i quali, a prescindere dalle scelte di Stefano Pioli per la partita di sabato a Salerno, sono due certezze nel presente rossonero.

L'accoppiata Tonali-Bennacer, infatti, secondo il quotidiano torinese sta garantendo ritmo, intensità e qualità nelle giocate in mediana, con la squadra di Pioli che sembra aver cambiato, ancora una volta, la maniera in cui fa girare il pallone durante le partite.

Il tecnico di Parma aveva già in mente di provare Tonali e Bennacer, insieme, nel suo Milan dello scorso anno. In allenamento aveva provato il numero 4 e il numero 8 in coppia per diverse volte, intravedendo delle situazioni interessanti. L'andamento, però, altalenante di Tonali aveva portato Pioli a rinviare l'esperimento.

Il quale, invece, sta pagando ottimi dividendi in questa stagione. Un po' perché c'è stato il cambio di mentalità e, conseguentemente, di rendimento da parte di Tonali. Un po' perché è tornato ad esprimersi ad alti livelli, fisici e tecnici, lo stesso Bennacer.

Pertanto, ora, Tonali e Bennacer sono le certezze del Milan, che ha dimostrato di poter giocare delle grandi partite anche senza l'apporto di un Franck Kessié in flessione e, per giunta, in partenza a fine stagione. Ma perché Tonali e Bennacer stanno fornendo un così bell'apporto alle fortune del Diavolo?

I due giocano sempre il pallone in avanti, alzando il ritmo del gioco. Avere due giocatori con queste caratteristiche, secondo 'Tuttosport', rende imprevedibile lo sviluppo della manovra rossonera e dà la possibilità al Milan di creare spazi importanti nella parte centrale del terreno di gioco.

Non essendo due giganti, come è ovvio, pagano un po' dazio dal punto di vista fisico. E, naturalmente, devono concedere qualcosa dal punto di vista delle palle alte e dei chili. Ma per dinamismo, grinta, voglia di rubare il pallone e di impostare il gioco, Tonali e Bennacer non sono secondi a nessuno.

