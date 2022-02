Kessié spacca il Milan: i tifosi lo attaccano, Pioli lo difende

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero a fine stagione. Tifosi indiavolati con lui, ma Stefano Pioli ci punterà come se nulla fosse

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Franck Kessié, centrocampista del Milan che, come noto, andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno. Tale accordo non sarà prolungato e, pertanto, il giocatore sarà libero di scegliere la propria destinazione al termine dell'attuale stagione.

Diversamente, però, rispetto a quanto accaduto durante la scorsa stagione in casa rossonera con Gianluigi Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu, andati via poi con le stesse modalità, Kessié è finito già ora nel mirino dei tifosi del Milan. I quali, domenica scorsa a 'San Siro' contro la Sampdoria, lo hanno contestato con bordate di fischi ed uno striscione piuttosto eloquente.

Se per Donnarumma e Çalhanoğlu, infatti, durante l'annata resistevano auspici di prolungamento del contratto, poi cancellati dai fatti (entrambi andati via gratis, il primo al PSG il secondo all'Inter), per Kessié la situazione sembra essere molto differente già adesso. Il quotidiano torinese ha evidenziato come sembrano essere inesistenti, da mesi, le possibilità di un rinnovo. Questo nonostante il Milan gli abbia offerto un aumento di stipendio da 2,2 a 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Donnarumma subì contestazioni pesanti nel momento della negoziazione del suo primo contratto da professionista, nel 2017, e, successivamente, dopo il suo addio al Milan. Çalhanoğlu, invece, è stato fatto oggetto di fischi e insulti dai supporters rossoneri durante i derby giocati, in questa stagione, con la seconda squadra di Milano.

Per Kessié, invece, il tempo della contestazione è arrivato prima. Mister Stefano Pioli, però, ha ammesso nell'ultima conferenza stampa post-partita come non si tratti di una situazione positiva per il Diavolo. La squadra rossonera, infatti, ha bisogno di tutti i suoi elementi al top della condizione psico-fisica per poter dire la sua nella volata per lo Scudetto e per la vittoria della Coppa Italia.

Arrivare, dunque, ad una rottura ambientale con Kessié, ha evidenziato 'Tuttosport', non farebbe bene a nessuno. Anche alla luce dell'importanza che il giocatore riveste nel centrocampo del Milan. Il 'patto' con Donnarumma e Çalhanoğlu fu virtuoso perché, protetti dalla società, si sono espressi poi al meglio fino all'ultimo giorno con la maglia del Milan. Contribuendo attivamente al ritorno del Diavolo in Champions League dopo tanti anni.

Per gli stessi motivi, quindi, il Milan dovrà fare in modo che Kessié tiri fuori il massimo in quest'annata. Quindi, le strade si separeranno. Anche perché non sembrano esserci molti margini di trattativa. L'ivoriano ha una fila di corteggiatori molto più lunga rispetto a quella che avevano Donnarumma e Çalhanoğlu un anno fa. Ed il suo manager, George Atangana, vuole monetizzare al massimo (per Kessié e per lui, in termini di commissioni).

In fin dei conti, questo, per Kessié, classe 1996, sarà il contratto più importante della carriera. Che non proseguirà, purtroppo, con la maglia rossonera. E nonostante soltanto qualche mese fa (vedasi l'intervista di fine luglio 2021, dalle Olimpiadi di Tokyo) le premesse erano state di ben altra tipologia. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

