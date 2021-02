Milan k.o.: problema psicologico ed un grande interrogativo | Serie A News

Milan: ti sei sentito davvero imbattibile?

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Sconfitto, male, a La Spezia e superato al primo posto in Serie A dall’Inter, il Diavolo, adesso, è chiamato a ripartire subito per non vanificare quanto di buono fatto in questa stagione.

La ‘rosea‘ ha analizzato i vari aspetti che hanno portato all’avvicendamento al vertice del campionato ed approfondito anche quello relativo alla componente psicologica che può aver portato alla brutta prestazione in casa rossonera. Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha ammesso come sia stata probabilmente sottovalutata la gara del ‘Picco‘.

Eppure, deve esserci una spiegazione ad un blackout durato ben 90′. Possibile che il Milan, dopo una lunga serie di vittorie in trasferta (17), si sia sentito imbattibile? Per di più in considerazione del fatto che giocava sul campo di una neopromossa? In fin dei conti, l’ultima sconfitta esterna risaliva al dicembre 2019 (Atalanta-Milan 5-0).

Ora il Milan è chiamato a rialzarsi subito. Anche per sgomberare il campo su eventuali dubbi di natura psicologica: bisogna sapere 'riaccendere' la testa.