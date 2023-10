Juventus, niente Nazionale per Vlahovic: mette il Milan nel mirino

Dusan Vlahovic non è stato convocato dalla Serbia: rimarrà ad allenarsi a Torino per recuperare dall'infortunio ed esserci in Milan-Juventus

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Dusan Vlahovic non prenderà parte al ritiro della Serbia per le prossime due sfide di qualificazione agli Europei 2024 contro Ungheria e Montenegro: il centravanti classe 2000 potrà concentrarsi, dunque, esclusivamente a recuperare per Milan-Juventus.