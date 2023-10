Milan-Juventus, dopo anni lo Scudetto è di nuovo nell’aria

Undici anni e qualche mese dopo, Milan-Juventus è di nuovo una gara valida per il titolo. A febbraio 2012 c'era Massimiliano Allegri in panchina e Zlatan Ibrahimovic in tribuna, forse come domenica. Non c'era però, soprattutto, la tecnologia. Quella partita è rimasta nella storia per il gol non convalidato a Muntari, che ha poi deciso il campionato, indirizzandolo verso i bianconeri. Sembra passata una vita e poco allo stesso tempo. Però ora Milan-Juventus è di nuovo una sfida potenzialmente da titolo.