Milan-Juventus, lunedì la ripresa. San Siro risponde presente

Dopo la sosta, il Milan giocherà subito una partita molto importante: sabato pomeriggio anticipo delle 18 contro la Juventus . Forse l'ultima chiamata per rientrare nella corsa Scudetto per i rossoneri. San Siro e i tifosi rossoneri rispondono di nuovo al massimo : lo stadio, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarà di nuovo tutto esaurito. I tifosi milanisti a una settimana dalla super sfida hanno già preso d'assalto i botteghini per i biglietti.

Milan-Juventus, i tifosi riempiano San Siro. E la ripresa degli allenamenti...

Come scrive la rosea, la ripresa degli allenamenti ci sarà lunedì a Milanello, quando mancheranno ancora i nazionali impegnati in giro per l’Europa e per il mondo. Tra i pochi rimasti in città c’è Matteo Gabbia: il difensore ha continuato a lavorare per riprendersi al massimo in vista della Juventus. LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders dominante anche con l'Olanda: dove può arrivare?