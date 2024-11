Leao totalmente rigenerato: in Milan-Juventus vuole prendersi la scena

Rafael Leao è tornato: dopo i gol a Cagliari, anche quello in Nazionale e per Milan-Juventus di sabato vuole essere di nuovo protagonista

Sabato 23 novembre , alle ore 18:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus , partita valida per la 13^ giornata della Serie A 2024-2025 e Rafael Leao , come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, vuole esserne un assoluto protagonista.

Milan-Juventus con Leao titolare a 'San Siro'

In fin dei conti, l'attaccante portoghese è definitivamente tornato ai suoi livelli. Dopo la doppietta al Cagliari, prima della sosta del campionato, è arrivato anche il gol (di testa!) in Nazionale, in occasione di Portogallo-Polonia 5-1. Una rete realizzata con un movimento da attaccante, un inserimento per vie centrali. Una cosa per la quale Paulo Fonseca lo ha spesso spronato.