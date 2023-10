Milan-Juventus, Leao cerca la svolta: il gol gli manca da un mese

Nel tridente con Pulisic e Giroud per fare male ancora ai bianconeri

Ora, maglia numero 10 sulle spalle, Leao ha più motivazioni in Milan-Juventus di domani sera. In primis, per dare una spolverata alle sue statistiche stagionali e, in seconda battuta, per aggiornare i numeri contro i bianconeri. Giocherà, come di consueto, nel tridente insieme a Christian Pulisic e Olivier Giroud per centrare la propria missione. Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia della partita >>>