Milan, contro la Juventus pronto Mirante: i pareri sul portiere

Il parere di Daniela Portanova, che ha giocato con Mirante : «Un professionista serio, uno che ha fatto tanto nel mondo del calcio e continuerà a farlo grazie alla sua testa pulita che gli permette di essere ancora pronto. Domani se la caverà sicuramente, non gli tremeranno mai le gambe vista la sua esperienza. Lui è un testone, come mia moglie, ha un carattere forte. Per questo litigavano sempre. E io non mi mettevo mai in mezzo (ride, ndr)».

Il parere di Valerio Fiori, storico terzo portiere del Milan: «L’importante è essere integro dal punto di vista fisico, caratteriale e mentale. Se è tutto in ordine e in regola non ci sono problemi. Io in carriera avevo sempre giocato prima di approdare in rossonero, stesso discorso per Mirante. Lui stesso sa cosa lo aspetta, sarà allenato e pronto. Anche io lavoravo come se fossi dovuto scendere in campo ogni domenica, sicuramente pure Mirante avrà fatto lo stesso. Non giocare non significa perdere le qualità, ma metterle in stand by. Perdita dell’abitudine? Vale fino a un certo punto, proprio perché comunque ti alleni sempre. L’unico aspetto diverso rispetto alla domenica è la gestione emotiva della gara. Mirante non ha mai avuto problemi e non ne avrà nemmeno contro la Juventus». Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia della partita >>>