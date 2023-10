Milan-Juventus, para Mirante: a 40 anni sfida la ‘sua’ Signora

Antonio Mirante, classe 1983, difenderà i pali della porta rossonera in Milan-Juventus di domani. Ha giocato con i bianconeri in carriera

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come domani sera, a 40 anni e 106 giorni, il rossonero Antonio Mirante diventerà il portiere più anziano a giocare da titolare un Milan-Juventus in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Il classe 1983 originario di Castellammare di Stabia giocherà per via della squalifica di Mike Maignan e per l'infortunio al polpaccio del suo vice, Marco Sportiello.