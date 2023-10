Milan-Juventus senza Theo: pronto Florenzi. Ma ci sono due alternative

In questa stagione Theo Hernández ha giocato 9 gare da titolare su 10, saltando soltanto Milan-Verona per un colpo ricevuto nell'allenamento subito dopo la sfida contro il Newcastle in Champions League. Ma in quella partita, Stefano Pioli, tecnico rossonero, aveva varato il 3-4-3 visto che gli mancavano anche Davide Calabria e Pierre Kalulu.

Alternative? Difesa a tre o lancio di Bartesaghi da titolare — Come laterali di centrocampo aveva schierato Yunus Musah a destra e Florenzi a sinistra: proprio il terzino romano, dunque, per 'Tuttosport', dovrebbe scendere in campo al posto di Theo in Milan-Juventus, sebbene stavolta nella canonica difesa a quattro. Anche se ci sarebbero due alternative, difficili da vedere attuate ma egualmente possibili.

La prima è che Pioli riproponga una difesa a tre. La seconda è che getti nella mischia, titolare, Davide Bartesaghi, classe 2005, stabilmente nel giro della Prima Squadra e in campo già per spezzoni di gara contro Verona, Cagliari e Genoa in campionato. La scelta più logica, a ogni modo, ha chiosato il quotidiano torinese, è puntare su Florenzi. Il quale, tra l'altro, non essendo nel giro della Nazionale, si allenerà a Milanello agli ordini di Pioli per tutto il tempo a differenza dell'azzurro Under 19. Gol di Pulisic, Cassano accusa tutti: le sue parole >>>

