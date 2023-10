Milan, ‘cattivissimo Theo’: Hernández è il più ammonito in Serie A

Milan, quanti gialli per Theo Hernández! — Un ruolino di marcia, ha evidenziato il quotidiano torinese, degno di uno stopper del calcio anni Ottanta. L'ultima ammonizione, tra l'altro, è piuttosto sanguinosa. Theo Hernández, che era diffidato, con il giallo preso per l'intervento su Morten Frendrup in Genoa-Milan 0-1, sarà così costretto a saltare per squalifica Milan-Juventus di domenica 22 ottobre.

La curiosità è che Theo ha fatto solo 7 falli in 7 partite di campionato e in tre occasioni - Inter (fallo tattico su Henrikh Mkhitaryan), Lazio (entrata dura su Gustav Isaksen con successiva reazione esagerata) e Genoa (intervento evitabile a metà campo su Frendrup, sanzionato poi a fine azione dall’arbitro) - ha ricevuto il cartellino giallo.

Le prime due ammonizioni, invece, Theo le aveva ricevute nelle prime giornate contro Bologna e Torino per proteste. Insomma, tolto il cartellino giallo preso nel derby, nelle altre occasioni il classe 1997 è andato oltre un certo limite. Difetto, questo, palesato già in passato e che nel corso del tempo non è riuscito a correggere totalmente.

Theo Hernández, che del Milan come detto è vice capitano, dovrebbe stare più attento ai dettagli per evitare di prendere provvedimenti disciplinari in serie. E, ovviamente, dovrà alzare il suo rendimento visto che, finora, non è ancora riuscito ad esprimere per intero il suo potenziale.

Il cambio modulo potrebbe averne frenato il rendimento — Se sia una questione di stanchezza, mentale o tattica - il passaggio al 4-3-3 e le richieste di Stefano Pioli di accentrarsi spesso potrebbero averlo frenato -, non è chiaro, ha commentato 'Tuttosport'. Ma è evidente com il Milan si aspetti qualcosa in più da un giocatore che finora ha segnato un gol (nel 4-1 contro il Torino) e non ha servito assist.

La sua percentuale di precisione di passaggi non è alta (86%). Così come l’efficacia nei dribbling (6 riusciti su 14 tentati) e nei cross (3 riusciti su 8). Il Milan finora è riuscito comunque a sopperire a un Theo meno incisivo del solito, dunque Pioli non può che sperare di migliorare ulteriormente le performance della squadra quando il francese tornerà a giocare come sa fare. Nuovo bomber, spunta un nome che Ibra conosce bene >>>

