Milan-Juventus, assenza pesante per Allegri: Danilo out almeno 20 giorni

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di un titolare importante in occasione di Milan-Juventus: Danilo out per almeno 20 giorni

Fabio Barera Redattore

Domenica 22 ottobre, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo contro la Juventus davanti al pubblico amico dello stadio San Siro. Il big match della 9^ giornata di Serie A, la prima al rientro dalla sosta, mette in palio tre punti già importanti a livello di classifica. E, per l'occasione, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di un titolarissimo, il capitano Danilo.