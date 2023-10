Milan-Juventus, Allegri pensa al cambio modulo senza Chiesa e Vlahović

Massimiliano Allegri starebbe pensando ad un cambio di modulo per Milan-Juventus in caso di assenza di Federico Chiesa e Dušan Vlahović

Nella giornata di domenica 22 ottobre , alle ore 20:45 , il Milan scenderà in campo contro la Juventus , in occasione del big match della 9^ giornata del campionato di Serie A. Oltre all'assenza certa di Danilo , che starà fuori per 20 giorni circa, potrebbero non farcela nemmeno Dušan Vlahović e Federico Chiesa .

'Tuttosport', in edicola questa mattina, riferisce come Massimiliano Allegri potrebbe pensare ad un cambio di modulo in assenza dei due attaccanti, passando dal 3-5-2 al 4-4-2. Davanti a Wojciech Szczesny, infatti, dovrebbero giocare Daniele Rugani e Bremer, con Andrea Cambiaso a sinistra e Federico Gatti adattato a destra. A centrocampo spazio a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, Filip Kostic a destra e uno tra Weston McKennie e Timothy Weah a sinistra. In attacco Arkadiusz Milik e Moise Kean. Calciomercato Milan - Incontro in programma per Ouédraogo >>>