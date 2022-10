Milan-Juventus 2-0: “La lezione del Diavolo” | Serie A News

1 di 1

MILAN-JUVENTUS

Stefano Pioli (allenatore AC Milan), esulta al termine di Milan-Juventus 2-0 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri a 'San Siro' e terminata 2-0 per i padroni di casa. Il verdetto della grande classica del calcio italiano è uno: il Milan si rilancia, la Juventus si sgonfia.

L'esito di Milan-Juventus, ha sottolineato il quotidiano nazionale, avrà pesanti riflessi sul campionato. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, oggi potrebbe scivolare a -10 dal primo posto in classifica. Lo Scudetto, per i bianconeri, appare compromesso, così come la lotta per un posto in Champions League.

Stefano Pioli, fino a ieri, non aveva mai battuto Allegri. Al 20° tentativo il tecnico dei rossoneri ha rotto il tabù e dopo la batosta di Londra in Champions, che rappresentava la seconda sconfitta nelle ultime tre partite, il Diavolo è ripartito come se nulla fosse accaduto.

Il Milan ha fatto fuori la Juventus con un gol per tempo. Uno di Fikayo Tomori, proprio nel recupero della prima frazione di gioco; l'altro di Brahim Díaz, al termine di un contropiede magistrale, all'inizio della ripresa. Milan per una notte in testa con Napoli e Atalanta, nell'attesa dei risultati di azzurri e nerazzurri.

Nella 'bilancia' del Milan, ha evidenziato il 'CorSera', anche due pali, centrati entrambi da Rafael Leão ed un sospetto rigore. La Juventus, in trasferta, con due pareggi e due sconfitte in campionato, ha una media da retrocessione. La 'Vecchia Signora', a 'San Siro', è durata appena un quarto d'ora. Poi si è inchinata allo strapotere del Milan, che ha un gioco e un'anima.

Dopo il doppio schiaffo subito, soltanto due occasioni per i bianconeri. Una con Arkadiusz Milik ed una con Moise Kean, sulla quale si è immolato, con un formidabile recupero, Pierre Kalulu. Una Juve 'piatta, molle, senza idee, gioco e anima', l'ha definita il quotidiano generalista. Una squadra apparsa spenta e involuta.

E che non diventi una giustificazione il fatto che l'1-0 nasca dopo un fallo evidente di Theo Hernández su Juan Cuadrado non ravvisato dall'arbitro Daniele Orsato. L'esame fallito contro il Milan, infatti, sembra somigliare ad una resa definitiva per la Juventus. Se non ci sarà un'inversione di tendenza, la pausa Mondiali potrebbe avere conseguenze per Allegri.

Il Milan, invece, ha superato di slancio le difficoltà. Pioli non ha sbagliato le mosse. Matteo Gabbia ha giocato nel cuore della difesa come un veterano. Brahim Díaz, a destra, ha sveltito l'azione diventando letale. Tommaso Pobega, schierato trequartista 'tattico' al posto di Charles De Ketelaere, ha regalato equilibrio e fisicità. Ora bisognerà continuare su questa strada. Pagelle Milan-Juventus 2-0: scopri voti e giudizi dei rossoneri!