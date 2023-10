Da Musah a Jovic: Milan, con le seconde linee non si ingrana

Tra i pali, Antonio Mirante rilevava sia Mike Maignan sia addirittura il suo vice, Marco Sportiello . Quindi, Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi giocavano al posto dello stesso Thiaw e di Theo Hernández . In mediana, Musah e Yacine Adli per Ruben Loftus-Cheek e Rade Krunić .

Pioli ha provato a far rifiatare, poi, Olivier Giroud , inserendo Jovic. Il quale, però, ha soltanto allungato la serie di partite inconcludenti con il Diavolo. Luka Romero , poi, ha visto il campo nei minuti finali rilevando Tijjani Reijnders . Per il quotidiano sportivo nazionale, però, il Milan 'B', quello delle riserve, stavolta ha deluso.

Jovic è stato un fantasma. Pioli lo aveva scelto, per questo Milan-Juventus, al posto di Noah Okafor (in non perfette condizioni fisiche) per dare fiato a Giroud in vista di PSG-Milan di mercoledì sera in Champions League. Il serbo ha tradito ancora una volta le aspettative. Nessuna traccia, poi, dello stesso Okafor e di Chaka Traorè, esterno offensivo aggregato ieri alla Prima Squadra dopo l'infortunio di Samuel Chukwueze.