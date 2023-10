Milan, Scaroni: “Bilancio positivo, idee chiare sullo stadio” | LIVE NEWS

Sui diritti televisivi della Serie A: "Ho lasciato la riunione che era in corso, non so dove si sia arrivati. Quando l'ho lasciata l'orientamento era verso un rinnovo dell'accoppiata Dazn-Sky. Per tante ragioni, quello che mi preoccupa non è tanto i diritti nazionali quanto quelli internazionali. Il Milan è un brand mondiale, dobbiamo sviluppare la presenza sullo scenario mondiale. Noi dobbiamo avere assolutamente una presenza negli Stati Uniti ma anche in altri paesi. Lì si gioca il futuro della Serie A, bisogna essere visti nel mondo. Per organizzare un canale televisivo ci vogliono delle capacità che non trovo in Lega".