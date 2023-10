Milan-Juventus 0-1: “Una sola chance, deludono in tanti” | Serie A News

Milan-Juventus 0-1, Thiaw si fa espellere ed è notte fonda

La vittoria bianconera, secondo la 'rosea', è stata spianata dall'ingenua espulsione di Malick Thiaw al 40' in un primo tempo in cui la Juventus aveva rinunciato a giocare e non aveva mai tirato in porta. L'aver concesso, però, al Milan in parità numerica un solo tiro in porta (la girata di Olivier Giroud, su assist di Rafael Leão, deviata da Wojciech Szczęsny in calcio d'angolo) resta una nota di merito per la squadra di Massimiliano Allegri. Che in 9 giornate di campionato non ha preso gol in 6 occasioni.