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Condò: “Milan-Juventus, scontro diretto prudente e sonnacchioso che ha avuto quest’effetto”

Strahinja Pavlovic difensore AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato l'esito di Milan-Juventus di ieri sera a 'San Siro': un pareggio a reti bianche che ha accontentato ambedue le squadre. Anche se dietro ...
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, a 'San Siro', pareggio a reti bianche (0-0) tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti nel big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Un punto a testa, con il Diavolo salito a quota 67 e la 'Vecchia Signora' a 64, rispettivamente al terzo e quarto posto nella classifica del campionato.

Finisse oggi la stagione, rossoneri e bianconeri sarebbero entrambi qualificati alla prossima edizione della Champions League, che è l'obiettivo stagionale per tutti e due i club. Attenzione, però, perché l'annata non è ancora finita, mancano ancora quattro partite. Al Milan, per scongiurare definitivamente l'assalto di Como e Roma, che bussano dal quinto posto con 61 punti, serviranno ancora 6 punti per la certezza aritmetica della qualificazione.

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Farne 3 domenica prossima, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo sarebbe una gran boccata d'ossigeno per Mike Maignan e compagni in vista degli ultimi incontri contro Atalanta, Genoa (in trasferta) e Cagliari. Intanto, di questo apatico Milan-Juventus, ha parlato anche il giornalista sportivo Paolo Condò in un editoriale pubblicato sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, un estratto del suo intervento sul tema.

"Scorribanda bellissima di Leão per la traversa di Saelemaekers"

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"Lo 0-0 fra Milan e Juve è stato uno scontro diretto prudente e sonnacchioso, appena ravvivato da un paio di slalom di Francisco Conceição e da una scorribanda bellissima di Rafael Leão — buona ma poca — conclusa con un assist per la traversa di Alexis Saelemaekers. L’effetto è ottimo per il Napoli, secondo da solo, discreto per il Milan, che avvicina ancora la Champions, solo sufficiente per la Juve, che concede due punti alle inseguitrici. Ma di qui al traguardo può contare sul calendario più sexy".

"Occhio però che sono ripartite Roma e Como, capaci di prestazioni belle e vincenti, tanto più significative quanto delicato era il loro pregresso - ha chiosato Condò dopo Milan-Juventus -. Nella Roma è stata fatta chiarezza al costo della separazione da Claudio Ranieri, in ogni caso uno shock. Il Como era stato rimontato due volte dall’Inter — la seconda con diverse colpe — il che aveva riaperto il vaso di Pandora degli haters di Cesc Fàbregas. Il piazzamento europeo, di qualunque Europa si tratti, farà giustizia di tanto livore".

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