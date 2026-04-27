Milan-Juventus 0-0, il parere di Condò sul match di 'San Siro' — Farne 3 domenica prossima, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo sarebbe una gran boccata d'ossigeno per Mike Maignan e compagni in vista degli ultimi incontri contro Atalanta, Genoa (in trasferta) e Cagliari. Intanto, di questo apatico Milan-Juventus, ha parlato anche il giornalista sportivo Paolo Condò in un editoriale pubblicato sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, un estratto del suo intervento sul tema.

"Scorribanda bellissima di Leão per la traversa di Saelemaekers" — "Lo 0-0 fra Milan e Juve è stato uno scontro diretto prudente e sonnacchioso, appena ravvivato da un paio di slalom di Francisco Conceição e da una scorribanda bellissima di Rafael Leão — buona ma poca — conclusa con un assist per la traversa di Alexis Saelemaekers. L’effetto è ottimo per il Napoli, secondo da solo, discreto per il Milan, che avvicina ancora la Champions, solo sufficiente per la Juve, che concede due punti alle inseguitrici. Ma di qui al traguardo può contare sul calendario più sexy".

"Occhio però che sono ripartite Roma e Como, capaci di prestazioni belle e vincenti, tanto più significative quanto delicato era il loro pregresso - ha chiosato Condò dopo Milan-Juventus -. Nella Roma è stata fatta chiarezza al costo della separazione da Claudio Ranieri, in ogni caso uno shock. Il Como era stato rimontato due volte dall’Inter — la seconda con diverse colpe — il che aveva riaperto il vaso di Pandora degli haters di Cesc Fàbregas. Il piazzamento europeo, di qualunque Europa si tratti, farà giustizia di tanto livore".