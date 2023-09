Milan, che opportunità per Jovic! Serve la ‘cura’ Pioli

Milan, la carriera di Jovic

La carriera di Jovic, continua la rosea, inizia nelle giovanili della Stella Rossa, con cui debutta tra i grandi nel 2014: a 16 anni, 5 mesi e 5 giorni diventa il più giovane calciatore ad andare a segno, superando il precedente primato di Dejan Stankovic. Nel 2016 al Benfica e gioca pochissimo. Un anno dopo è acquistato dall’Eintracht Francoforte e qui arriva l’exploit: 38 gol segnati in 75 presenze.. Nell’estate 2019 arriva il Real: Luka si trasferisce a Madrid, colpo da 60 milioni. L’esperienza in Liga è sfortunata, così come non gli riesce il riscatto in viola: in Spagna 3 gol in 51 presenze, a Firenze 13 reti in 50 partite.