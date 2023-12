Milan, Jovic come Crespo: ecco la curiosa similitudine

Il Milan ha battuto il Frosinone grazie a una buona prova di squadra. Non una brillante prestazione, ma tre punti importanti per il campionato e per il morale del Diavolo. Una gara con dei dati significativi, come la buona prova di Luka Jovic. L'attaccante, dopo prestazioni al di sotto delle sue possibilità, si è finalmente sbloccato e ha servito anche un assit a Tomori. Proprio sul primo gol c'è una similitudine particolare con un ex rossonero, ovvero Hernan Crespo.