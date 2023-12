Milan, si è finalmente sbloccato Jovic: per lui un gol liberatorio

L'episodio del palo colpito martedì in Champions League era stato l'apripista di un gol liberatorio. Il serbo due sere fa ha aggiunto anche un assist per Fikayo Tomori, dopo aver sbloccato la partita, a una settimana speciale. Da questa dovrà ripartire, insieme al Milan, magari convincendo il club di Via Aldo Rossi a rivalutarlo, a considerare come non totalmente negativo la scelta fatta in estate sul mercato.

Jovic ha giocato due partite di fila da titolare in campionato — Jovic non segnava dalla scorsa stagione, in cui aveva vestito la maglia della Fiorentina e, prima di affrontare - in sequenza - proprio i viola e il Frosinone a 'San Siro', non aveva finora mai fatto due gare consecutive in campionato da titolare. Un buon viatico per le gare che verranno. E, logicamente, per mister Pioli: gli attaccanti di scorta cominciano a farsi sentire. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, servono due difensori: il piano di Furlani e Moncada >>>

