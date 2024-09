Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come nella serata di ieri il Milan abbia presentato alla UEFA la lista dei 25 giocatori che prenderanno parte alla Champions League 2024-2025. E, come previsto, ha pagato Luka Jović. È l'attaccante serbo, classe 1997, il grande escluso dall'elenco in casa rossonera. Inserito, al contrario, Yunus Musah, che era in ballottaggio con lui per un'eventuale esclusione.