Milan, la confessione di Calhanoglu: “Pioli mi ha capito. Su Ibra …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, in un’intervista rilasciata ieri ai microfoni di ‘DAZN‘, ha spiegato cosa è cambiato tra il Milan di Marco Giampaolo e quello di Stefano Pioli. Per il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non si è trattato, da parte del turco, di voler rinnegare il passato, bensì di sottolineare il perché, adesso, le cose in casa rossonera vadano bene.

“Pioli ci ha portato tanto dal punto di vista tattico – ha sottolineato il numero 10 del Milan -. Niente contro il predecessore Giampaolo, ma in qualche modo i suoi sistemi non ci erano arrivati. Con Pioli invece funziona molto meglio. Il ritorno di Zlatan Ibrahimović, poi, con la sua mentalità e le sue qualità in campo, porta ancora avanti la squadra nella crescita. Per me, personalmente, era importante poter giocare nella mia posizione preferita in modo permanente. E l’allenatore me lo ha reso possibile”.

Calhanoglu, naturalmente, è ben conscio dell’importanza che ha Ibrahimović in questo Milan. “Zlatan ha così tante idee che vuole realizzarle con noi in campo. Tutta la sua esperienza ci aiuta ulteriormente e, soprattutto, la sua incondizionata voglia di vincere. Parte tutto dall’allenamento. Zlatan vuole vincere ogni piccola partita di allenamento da solo. È molto ambizioso e si arrabbia quando perde. Zlatan conosceva me e le mie qualità anche prima del suo ritorno al Milan”.

“Mi chiede sempre di giocare liberamente – ha proseguito Calhanoglu -, di non pensare troppo e di essere sempre concentrato al 100%. Inoltre mi dice sempre che il mio corpo è il mio capitale. Mi trasmette le sue esperienze. In campo so come si muove e lui conosce le mie giocate”. Chiosa dedicata a Ralf Rangnick, tecnico che, fosse venuto al Milan, avrebbe contato sicuramente sull’apporto dell’ex giocatore di Karlsruhe, Amburgo e Bayer Leverkusen.

"Con tutto il rispetto per Rangnick, perché lo conosco dalla Bundesliga, e molti mi hanno chiesto di lui, nonostante le voci Pioli ha dato il 100% ogni giorno e noi lo abbiamo ripagato in campo".