Caso ultras Milan e Inter: iniziano gli interrogatori, ecco a chi tocca

Oggi iniziano gli interrogatori per i capi curva arrestati pochi giorni fa. Il primo a parlare sarà Andrea Beretta, ex capo curva nord

Questa mattina inizieranno le audizioni degli indagati. Il primo a comparire sarà Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord, attualmente detenuto a San Vittore per l'omicidio di Antonio Bellocco. Il fatto risale al 4 settembre scorso. Mirko Perlino, avvocato di Beretta, ha dichiarato: "Non aveva collegamenti con le famiglie calabresi, si interfacciava solo con Marco Ferdico". Beretta, davanti al Gip, sosterrà che i biglietti per la curva venivano chiesti senza minacce o pressioni: "Quando la Curva necessitava di più biglietti, venivano chiesti senza minacce".